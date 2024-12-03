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Разбитый участок улицы Вокзальной в Пскове привели в порядок

Один из самых разбитых участков улицы Вокзальной в Пскове привели в порядок. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Как и обещал, привели в порядок один из самых разбитых участков улицы Вокзальной, который проходит вдоль площади железнодорожного вокзала», - отметил глава города.

Обновили также проезд к онкодиспансеру. А вдоль дороги оборудовали тротуар, который ведёт от перекрёстка до автобусной остановки.

«Объекты небольшие, но очень важные для людей», - заключил Борис Елкин.