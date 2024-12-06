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«СитиИнвестГрупп» призывает псковичей не загораживать подходы к тротуарам

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова не загораживать подходы к тротуарам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп» / «ВКонтакте»

Соблюдение правил парковки и уважение к другим участникам движения — залог безопасности и комфорта на дорогах.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: