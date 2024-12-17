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В 2025 году в Пскове отремонтируют 2,3 км улицы Генерала Маргелова

В следующем году в Пскове отремонтируют 2,3 км улицы Генерала Маргелова. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Карта: Борис Елкин / Telegram

Восстановление дороги пройдёт на участке от улицы Шестака до железнодорожного переезда, который в этом году приводит в порядок РЖД.

«Контракт уже подписан, работы начнутся весной. Помимо замены покрытия проезжей части будут обновлены автобусные остановки и тротуары. По правой стороне пешеходная дорожка будет продлена до Опочиц, а нерегулируемые пешеходные переходы - дополнительно освещены и оборудованы светофорами Т7», - рассказал глава Пскова.