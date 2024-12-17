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В Великих Луках до лета продлили прекращение движения по мосту через реку Лазавица

Временное прекращение движения по проспекту Гагарина через реку Лазавица в Великих Луках будет продлено. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Решение принято на основании постановления администрации города от 24 декабря 2024 года № 3693 и связано с проведением ремонтных работ по реконструкции моста.

Ограничения будут действовать на участке от въезда на территорию между зданиями № 45 и № 47 до многоквартирного дома № 23, корпуса 1 по проспекту Гагарина. Движение будет закрыто до 31 мая 2025 года.