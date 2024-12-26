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Светофор отключили на перекрестке улицы Максима Горького и Рижского проспекта в Пскове

Светофор временно отключили на перекрестке улицы Максима Горького и Рижского проспекта в Пскове 27 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Отключение светофора произвели по графику на время производства работ по устройству автоматизированной системы управления дородным движением (АСУДД). На месте работает регулировщик.

Напомним, работы проводятся в рамках муниципального контракта по устройству АСУДД. В адресный список транспортных узлов, планируемых к оснащению автоматизированной системой управления дорожным движением, включены 8 перекрестков.

АСУДД должна обеспечивать синхронизацию работы всех технических средств управления дорожным движением, в автоматическом режиме, без участия оператора. Система должна оптимизировать пропускную способность движения транспорта и пешеходов по улично-дорожной сети, и обеспечивая при этом максимальную безопасность участников дорожного движения.

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Дата окончания выполнения работ: 27 декабря 2024 года.