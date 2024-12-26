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Ограничение движения продлили на Плехановском посаде в Пскове

В связи с производственной необходимостью ограничение движения на улице Плехановский посад в районе дома №9 в Пскове 27 декабря продлено до 19:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

«Напоминаем, что ограничение введены для проведения аварийных дорожных работ. Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - отметили в администрации.

Ранее планировались, что ограничения будут действовать с 9:00 до 17:00.