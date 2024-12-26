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Антигололедную обработку дорог произвели сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп»

Противогололедную обработку ночью произвели специалисты и спецтехника ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Неожиданный дождь, перешедший в снег оставил после себя лужи, которые, под воздействием снизившейся к вечеру температуры превратились в лед. Тротуары и дороги Пскова обрабатывали антигололедными средствами и песком ночью.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов города Пскова: