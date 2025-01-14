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Ограничение движения на участке Казарменного переулка в Пскове продлили до 31 января

В связи с производственной необходимостью ограничение движения транспорта на участке Казарменного переулка от улицы Максима Горького до Красноармейской набережной продлено до 31 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - сообщили в администрации.

Напомним, движение закрыли в связи с проведением дорожных работ.