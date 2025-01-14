Дорога в гдовскую деревню Блянск не соответствует требованиям законодательства – прокуратура

По поручению прокурора области Андрея Мошкова 24 января прокурор Гдовского района осуществил выездной приём граждан в деревне Блянск Гдовского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.
Фото: прокуратура Псковской области
Единственная дорога, которая ведёт к данному населенному пункту, не соответствует требованиям действующего законодательства и регулярно подвергается затоплениям.
Жители деревни в настоящее время обеспечены продуктами питания и питьевой водой.
Прокуратура Гдовского района продолжает проведение проверки в отношении органов местного самоуправления на предмет исполнения полномочий по содержанию автомобильной дороги.