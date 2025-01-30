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На улице Молодежной в Пскове ограничат движение транспорта

В связи с проведением дорожных работ с 8 по 21 февраля с 8:30 до 22:00 закроют движение транспорта по одной полосе проезжей части улицы Молодёжной в районе домов №№13, 15, 1, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

«Приносим извинения за возможные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - отметили в администрации.

Напомним, что движение также перекроют на улице Некрасова от Октябрьского проспекта до дома № 36 по улице Некрасова до 22 февраля.