Затопленную дорогу к гдовской деревне Блянск засыпали щебнем

Ранее затопленные участки дороги в деревне Блянск Гдовского муниципального округа засыпали щебнем, сообщается в Telegram-канале главы округа Ивана Мешкова.
Фото: Иван Мешков / Telegram
Он напомнил, что в случае необходимости оперативной помощи с доставкой продуктов и по другим вопросам жители деревни могут обращаться к главе округа в личные сообщения, а также по телефону единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС): 21-555 или к главе сельского поселения «Полновская волость» Виталию Кулакову.
Напомним, что ранее в Гдовском округе разлилась река Желча. Добраться до деревни можно было только пешком.
По поручению прокурора области Андрея Мошкова 24 января прокурор Гдовского района осуществил выездной приём граждан в деревне Блянск, на котором сообщил, что дорога не соответствует требованиям действующего законодательства и регулярно подвергается затоплениям.