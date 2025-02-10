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Затопленную дорогу к гдовской деревне Блянск засыпали щебнем

Ранее затопленные участки дороги в деревне Блянск Гдовского муниципального округа засыпали щебнем, сообщается в Telegram-канале главы округа Ивана Мешкова.

Фото: Иван Мешков / Telegram

«Ситуацию с деревней Блянск, где разлив реки Желча затопил единственную дорогу, я лично держу на контроле. Как только появилась возможность провести срочные работы по восстановлению покрытия, мы ею воспользовались. Вода постепенно уходит. Ранее затопленные участки дороги на данный момент засыпаны щебнем. Транспортная доступность к населённому пункту восстановлена», - написал Иван Мешков.

Он напомнил, что в случае необходимости оперативной помощи с доставкой продуктов и по другим вопросам жители деревни могут обращаться к главе округа в личные сообщения, а также по телефону единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС): 21-555 или к главе сельского поселения «Полновская волость» Виталию Кулакову.

Напомним, что ранее в Гдовском округе разлилась река Желча. Добраться до деревни можно было только пешком.

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По поручению прокурора области Андрея Мошкова 24 января прокурор Гдовского района осуществил выездной приём граждан в деревне Блянск, на котором сообщил, что дорога не соответствует требованиям действующего законодательства и регулярно подвергается затоплениям.