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С 17 марта на дорогах в Псковской области вводится ограничение движения большегрузов

В связи с ухудшением состояния дорожного покрытия, начиная с 17 марта и до 15 апреля 2025 года, в Псковской области будет действовать временное ограничение на движение транспортных средств с грузом и без груза на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Таким образом, водителям большегрузной техники необходимо обратить внимание на данное ограничение, чтобы избежать штрафных санкций и обеспечить безопасность дорожного движения.

Полный перечень дорог можно посмотреть по ссылками: Приложение 1 и Приложение 2.

Дополнительную информацию об условиях проезда и особенностях временного ограничения можно получить в «Псковавтодоре» по адресу: город Псков, улица Госпитальная, дом 7а. Также можно связаться по телефонам: (8-8112) 298-812, 298-813 (отдел весового контроля).