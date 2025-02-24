АвтоМир / Дороги

Участок дороги на улице Ижорского батальона в Пскове закроют для движения с 27 февраля

Участок автомобильной дороги по улице Ижорского батальона в Пскове в районе дома №10А закроется для движения с 27 февраля по 5 марта с 8:00 до 17:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото: администрация Пскова

В ночное время с 17:00 до 08:00 движение будет восстановлено. Ограничение связано с проведением дорожных работ на некоторых псковских улицах будет временно ограничено движение.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.