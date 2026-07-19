Ограничение скорости введут на шести участках трассы Р-23 «Псков» 20 июля

Ограничение скорости будет действовать на шести участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия 20 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 137-178 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 06:00 до 23:00 из-за нанесения дорожной разметки.

На 112-133 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за ямочного ремонта.

На участке 79-179 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить скашивание травы на обочинах, откосах, в полосе отвода.

На участке 240+000-285+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить уборка мусора и покос водопропускных труб.

На участках 431+000, 433+000- 434+000, 436+000-437+000 километров ограничение движения будет действовать в оба направления с 8 до 17.00 из-за уборки грунта от бортового камня и очистки водоотводных лотков.

На участке 441+000-457+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить покос травы, очистка водоотводных лотков, выправка знаков и стоек, уборка мусора с элементов дорог, уборка автобусных остановок и площадок отдыха.