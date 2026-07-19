Участок улицы Вокзальной закроют для движения с 20 июля

Участок улицы Вокзальной — от Октябрьского проспекта до улицы Бастионной, закроют для движения автотранспорта завтра, 20 июля с 8:00. На этом отрезке планируется укладка верхнего слоя асфальта. Участок будет перекрыт до завершения работ. Об этом сообщили в администрации города Пскова.

На период перекрытия будет изменена схема движения общественного автобусного сообщения. По маршруту автобуса №14 в направлении «Центр» исключаются остановки «Виадук» и «Речная». В обратном направлении без изменений.

По маршруту автобусов №1, 17 в направлении «Вокзал» исключается остановка «Гагарина». В обратном направлении без изменений.

«Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании маршрутов и заранее выбирайте пути объезда», - отметили в администрации.