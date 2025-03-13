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На ремонт участка улицы Вокзальной в Великих Луках готовы выделить более 15 млн рублей

На ремонт улицы Вокзальной в Великих Луках на участке от проспекта Гагарина до улицы Гражданской могут выделить 15 226 216 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной система в сфере госзакупок.

В цену муниципального контракта включаются стоимость материалов и оборудования, изготовление, использование машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, расходы на хранение материалов и оборудования, накладные расходы, расходы по доставке, расходы на уборку строительного мусора, пошлины и сборы, все налоги, а также другие расходы подрядчика, связанные с выполнением своих обязательств.

В числе работ подрядчик должен будет заменить бортовой камень и асфальтобетонное покрытие.

Финансирование осуществят за счет средств субсидий из областного бюджета и средств софинансирования из бюджета города Великие Луки.

Подрядчика определят 26 марта. Он должен будет выполнить работы до 31 июля 2025 года.