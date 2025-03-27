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АвтоМир / Дороги

Станислав Стармолотов назвал дорожный объект, на котором подрядчик допустил серьезную просрочку

31.03.2025 13:40|ПсковКомментариев: 0

В деревне Писковичи Псковского района подрядчик достаточно серьезно просрочил контракт по ремонту тротуаров, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Подрядчики в большинстве своем сработали планово, хорошо. Выполнили все поставленные задачи. Мы все вместе - и подрядчики, и заказчики - в полном объеме завершили нацпроект "Безопасные и качественные дороги"», - сообщил Станислав Стармолтов.

Однако начальник комитета отметил, что есть фирмы, которые не всегда справляются. 

«В 2024 году у нас подрядчики допускали незначительные просрочки: один - два дня, максимум до двух недель. Единственный объект был в Писковичах. там делались тротуары. Там, да, подрядчик немножко подвел, но максимально приложили усилия для обеспечения безопасности движения и пешеходов. Вот он достаточно серьезно просрочил контракт. Все остальные отработали, можно сказать, на твердую "пятерку"», - дополнил Станислав Стармолотов. 

Теги: #дороги Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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