АвтоМир / Дороги

«ГорДозор»: Одностороннее движение на улице Свердлова. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 31 марта.

В Пскове еженедельно проходит комиссия по безопасности дорожного движения, на которой принимаются решения о том, как будут ездить автомобилисты по дорогам, а также где и как будут дороги переходить пешеходы. В частности, на последней комиссии приняли решение о запуске одностороннего движения на улице Свердлова. Как это повлияет на организацию дорожного движения возле школы? Каким образом принимаются подобные решения? Как дорожно-транспортные происшествия влияют на повестку комиссии? Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи Олег Добрынин и Николай Мельков.