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Движение на улице Некрасова в Пскове ограничат до 20 апреля

В связи с проведением дорожных работ до 3 апреля с 9:00 до 22:00 будет закрыта одна полоса движения на улице Некрасова в районе пересечения с улицей Карла Маркса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.





Кроме того, с 3 по 20 апреля с 9:30 до 22:00 будет закрыта одна полоса движения на улице Некрасова вблизи здания №33, 37 и 39 при движении от улицы Карла Маркса в строну улицы Спегальского.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.