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Скорость движения ограничат на двух участках трассы Р-23 «Псков» 15 апреля

Скорость движения транспорта ограничат на нескольких участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 15 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке с 36 по 41 км ограничение скорости движения будет действовать в оба направления на левой полосе с 9:00 до 17:00. Будет проводиться механическая очистка краевой линии у разделительной полосы.

На участке с 41 по 38 км будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 9:00 до 17:00. На данном участке будет проводиться очистка разделительной полосы от пыли и грязи.