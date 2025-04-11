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Ремонт дороги на Полковой улице в Пскове приостановят до окончания отопительного сезона

Полный комплекс ремонтных работ на Полковой улице в Пскове временно остановят. Для обновления участка теплотрассы необходимо дождаться окончания отопительного сезона. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин/ Telegram-канал

«Сразу же после её модернизации дорожники продолжат ремонт и приступят к устройству нового покрытия на улице Полковой, а также на прилегающих Войсковой и Нововойсковой», - отметил он.

Сейчас на участке идёт установка бортового камня и подготовка основания для дальнейшей укладки асфальта.