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Скорость движения ограничат на двух участках трассы Р-23 «Псков» 22 апреля

Скорость движения транспорта ограничат из-за проведения работ на участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 22 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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На 137-139 километрах трассы ограничение скорости движения будет действовать в оба направления по левой полосе с 9:00 до 17:00. На участке будет производиться механическая уборка смёта у разделительной полосы с установкой схемы организации дорожного движения.

На участке 158-179 километров будет действовать ограничение скорости движения будет действовать в оба направления по левой полосе с 9:00 до 17:00. Будет проводиться механическая уборка смёта у разделительной полосы.