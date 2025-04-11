Администрация Пскова положительно оценила работу подрядчиков в зимний период

Положительно оценили в администрации города Пскова работу подрядчиков в зимний период. Об этом заместитель главы администрации города Пскова Алексей Саенко рассказал в эфире передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).
Он отметил, что общий километраж псковских дорог составляет до 200 километров. А после зимнего периода начался ямочный ремонт.
«Ямочный ремонт происходит повсеместно, за исключением дорог, которые были совсем недавно отремонтированы. Ситуация на улично-дорожной сети некритичная. Ям, на самом деле, нормальное количество. Противоаварийные работы производятся методом обратной пропитки и асфальтирования», - добавил Алексей Саенко.