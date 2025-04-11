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АвтоМир / Дороги

Администрация Пскова положительно оценила работу подрядчиков в зимний период

22.04.2025 13:58|ПсковКомментариев: 1

Положительно оценили в администрации города Пскова работу подрядчиков в зимний период. Об этом заместитель главы администрации города Пскова Алексей Саенко рассказал в эфире передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Работу подрядчиков мы оцениваем положительно. Накладки были, они касались уборки снега во время снегопадов. Были некоторые нарекания по антигололедной обработке, но они были очень скоротечны, и наши подрядные организации быстро устраняли замечания», - сказал Алексей Саенко.

Он отметил, что общий километраж псковских дорог составляет до 200 километров. А после зимнего периода начался ямочный ремонт.

«Ямочный ремонт происходит повсеместно, за исключением дорог, которые были совсем недавно отремонтированы. Ситуация на улично-дорожной сети некритичная. Ям, на самом деле, нормальное количество. Противоаварийные работы производятся методом обратной пропитки и асфальтирования», - добавил Алексей Саенко.

Источник: Псковская Лента Новостей
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