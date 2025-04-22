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Полосу движения закроют на пересечении улицы Максима Горького и Рижского проспекта в Пскове с 25 апреля

Одна полоса движения на улице Максима Горького в районе пересечения с Рижским проспектом в Пскове будет закрыта для транспорта с 25 апреля по 5 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Ограничение будет введено с 11:00 до 16:00. Также проезд будет закрыт вблизи задания №12 по улице Максима Горького.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - отметили в администрации.