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Обустройство тротуаров проводят на улице Генерала Маргелова в Пскове

Ход ремонта улицы Генерала Маргелова (участок от улицы Шестака до железнодорожного переезда) в городе Пскове проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников 25 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«40 процентов работы уже выполнено. Планируется благоустройство тротуаров, установка автопальона», - сказал директор ООО «ДорСтройСервис» Корюн Аветян.

«Некоторые тротуары у нас вообще новые. Теперь до домов можно будет дойти по тротуару», - добавил глава города Пскова Борис Елкин.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» между муниципальным казенным учреждением города Пскова «Специализированный заказчик» и ООО «ДорСтройСервис» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту улицы Генерала Маргелова (участок от улицы Шестака до ж/д переезда) в городе Пскове на сумму 110 млн 376 тысяч рублей.

Срок выполнения работ по контракту: 31 марта 2026 года.

В настоящее время подрядная организация выполняет следующие виды работ: устройство тротуаров; подготовка песчаного и щебеночного основания; установка бортовых камней.