Скорость движения ограничат на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 5 мая

На четырёх участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения 5 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
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- На развязке 48 и 53 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления по правой полосе (обочина) с 09:00 до 17:00 из-за механической очистки обочин;
- На участке 31-79-31 километров ограничение скорости движения установят в оба направления по правой полосе (обочина) с 09:00 до 17:00. Будет проводиться мойка обочин, псп и перекрёстков;
- На 111-99-111 километрах ограничение скорости движения в оба направления по левой полосе будет действовать с 09:00 до 17:00. Проводят механическую уборку разделительной полосы с вывозом смёта;
- На 158-179-158 километрах ограничение скорости движения действует в оба направления с 09:00 до 17:00 из-за механической уборки разделительной полосы.