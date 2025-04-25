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АвтоМир / Дороги

5-9 мая в Пскове будут действовать ограничения движения транспорта

04.05.2025 22:11|ПсковКомментариев: 0

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в Пскове ограничат движение транспорта. Об этом сообщается на официальных ресурсах администрации Пскова. 

Вечером 5 и 7 мая с 18.30 будет перекрыт центр в связи с репетицией парада.

Днем 6 мая с 14.00 до 17.00 центр будет закрыт на время спортивных соревнований.

8 мая будут действовать ограничения на отдельных улицах в связи с мероприятиями возле воинских захоронений.

9 мая будут действовать ограничения на время праздничных мероприятий.

5 и 7 мая с 18:30 до окончания мероприятия движение ограничат:

  • по улице Советской от улицы Детской до Октябрьской площади;
  • по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади;
  • по Октябрьской площади;
  • по улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади;
  • по площади Ленина;
  • по улице Карла Маркса от улицы Пушкина до площади Ленина;
  • по улице Ленина от улицы Пушкина до площади Ленина;
  • по улице Профсоюзной от набережной реки Великая до Октябрьской площади;
  • по Набережной реки Великая;
  • по улице Леона Поземского от дома № 10 по улице Леона Поземского до площади Ленина;
  • по Троицкому (Советскому) мосту через реку Пскова;
  • по улице Воровского от улицы Красных Партизан до улицы Карла Маркса;
  • по Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина.

В качестве объездов определены: улица 128-й Стрелковой дивизии, улица Вокзальная, Объездная дорога, улица Льва Толстого, улица Кузнецкая, улица Максима Горького, улица Юбилейная.

6 мая с 14.00 до 17.00, на время проведения легкоатлетической эстафеты, будет перекрыт центр города. Как сообщает администрация города Пскова, будет ограничено движение по следующим улицам:

  • улице Ленина от улицы Пушкина до улицы Карла Маркса, включая проезжую часть возле площади Ленина д. 2 и площади Ленина д. 1;
  • площади Ленина, по улице Советской на участке от площади Ленина до площади Победы;
  • Октябрьской площади;
  • по Октябрьскому проспекту на участке от Октябрьской площади до улицы Кузнецкая;
  • улице Некрасова от улицы Советская до улицы Ленина;
  • улице Георгиевская от улицы Калинина до улицы Советская;
  • улице Кузнецкая от Октябрьского проспекта до площади Победы;
  • улице Свердлова от улицы Калинина до Комиссаровского переулка;
  • улице Гоголя от Комиссаровского переулка до Комсомольского переулка.

В качестве объездов определены: улица Гражданская, улица Максима Горького, улица Льва Толстого, улица Труда, улица Инженерная, улица Карла Маркса, мост 50-летия Октября.

8 мая с 10:45 до 11:30 ограничат проезд транспорта по улице Юбилейной от перекрестка с улицей Генерала Маргелова до Рижского проспекта. В качестве объездов определены: улица Народная и Рижский проспект.

С 11:45 до 13:00 движение будет закрыто по улице Железнодорожной в районе монумента в Песках. В качестве объездов определить: улица Советской Армии и улица Декабристов.

С 15:45 до 17:15 ограничат проезд по улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина. В качестве объездов определить: улица 128-й Стрелковой дивизии.

9 мая с 7:00 до окончания мероприятия движение для транспорта закроют:

  • по улице Советской от улицы Детской до Октябрьской площади;
  • по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади; по Октябрьской площади;
  • по улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади;
  • по площади Ленина;
  • по улице Карла Маркса от улицы Пушкина до площади Ленина;
  • по улице Ленина от улицы Пушкина до площади Ленина;
  • по улице Профсоюзной от Набережной реки Великая до Октябрьской площади;
  • по Набережной реки Великая;
  • по улице Леона Поземского от дома № 10 по улице Леона Поземского до площади Ленина;
  • по Троицкому (Советскому) мосту через реку Пскова;
  • по улице Воровского от улицы Красных Партизан до улицы Карла Маркса;
  • по Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина;
  • по улице Ленина от пересечения с улицей Некрасова до пересечения с площадью Ленина.

А с 7:00 до 23:00 проехать будет нельзя: 

  • по улице Кузнецкой от Октябрьского проспекта до площади Победы;
  • по улице Спортивная от улицы Гражданская до улицы Кузнецкая;

В качестве объездов определены: улица Гражданская, улица 128-й Стрелковой дивизии, улица Вокзальная, Объездная дорога, улица Льва Толстого, улица Кузнецкая, улица Максима Горького, улица Юбилейная.

Помимо этого, с 11:00 до окончания мероприятия закроют движение по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до улицы Кузнецкой (на время шествия колонны парада), а с 16:00 до 20:00 по улице Комдива Кирсанова от улицы Юбилейной до улицы Молодова.

В качестве объездов определена улица Молодова.

Более подробную информацию о изменении маршрутов общественного транспорта можно посмотреть тут

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«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации Пскова. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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