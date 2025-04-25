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Центр Пскова будет перекрыт 7 мая

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в Пскове ограничат движение транспорта 7 мая. Об этом сообщается на официальных ресурсах администрации Пскова.

7 мая с 18.30 будет перекрыт центр в связи с репетицией парада.

До окончания мероприятия движение ограничат:

по улице Советской от улицы Детской до Октябрьской площади;

по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади;

по Октябрьской площади;

по улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади;

по площади Ленина;

по улице Карла Маркса от улицы Пушкина до площади Ленина;

по улице Ленина от улицы Пушкина до площади Ленина;

по улице Профсоюзной от набережной реки Великая до Октябрьской площади;

по Набережной реки Великая;

по улице Леона Поземского от дома № 10 по улице Леона Поземского до площади Ленина;

по Троицкому (Советскому) мосту через реку Пскова;

по улице Воровского от улицы Красных Партизан до улицы Карла Маркса;

по Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина.

В качестве объездов определены: улица 128-й Стрелковой дивизии, улица Вокзальная, Объездная дорога, улица Льва Толстого, улица Кузнецкая, улица Максима Горького, улица Юбилейная.