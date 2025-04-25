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Юбилейная и еще две улицы будут перекрыты в Пскове 8 мая

8 мая в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в Пскове ограничат движение транспорта. Об этом сообщается на официальных ресурсах администрации Пскова.

8 мая с 10:45 до 11:30 ограничат проезд транспорта по улице Юбилейной от перекрестка с улицей Генерала Маргелова до Рижского проспекта. В качестве объездов определены: улица Народная и Рижский проспект.

С 11:45 до 13:00 движение будет закрыто по улице Железнодорожной в районе монумента в Песках. В качестве объездов определены: улица Советской Армии и улица Декабристов.

С 15:45 до 17:15 ограничат проезд по улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина. В качестве объездов определена улица 128-й Стрелковой дивизии.