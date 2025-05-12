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Скорость движения ограничат на двух участках трассы Р-23 «Псков» 14 мая

На двух участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения 14 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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На участке 158-179 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 8:00 до 17:00. Будет проводиться механическая очистка осевой полосы от пыли и грязи.

На 59-60 километрах трассы ограничение скорости движения также будет действовать в оба направления с 8:00 до 17:00, На данном участке будут проводить ремонт секций барьерных ограждений с установкой схемы организации дорожного движения.