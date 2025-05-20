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Скорость движения ограничат на участках трассы Р-23 «Псков» 21 мая

На нескольких участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения 21 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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На 39 километре будет действовать ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 10:00 до 17:00 для содержания ливневых очистных сооружений.

На участке 48-42-48 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления по левой полосе с 9:00 до 17:00. Будет проводиться очистка краевой у разделительной полосы.

На 48-45-48 километрах будет действовать ограничение скорости движения в оба направления по левой полосе с 9:00 до 17:00. Будет проводиться очистка разделительной полосы.

На участке 50-40-50 километров будет действовать ограничение скорости движения в оба направления по обочине с 9:00 до 17:00 для очистки обочины.

На 111-99-111 километрах будет действовать ограничение скорости движения в оба направления на левой полосе с 9:00 до 17:00. На участке будет проводиться очистка разделительной полосы с вывозом смёта.