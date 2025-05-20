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По участку дороги Родина - Наволок в Псковском районе временно прекратят движение

С 29 мая по 1 июня вводится временное прекращение движения транспортных средств по участку км 1+440 – км 1+520 автомобильной дороги Родина - Наволок в связи с производством работ по монтажу балок пролетного строения путепровода на объекте «Северный обход». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулем»

Движение транспортных средств в зоне строительства путепровода в указанные даты будет организовано по одной полосе, а в промежуток времени, указанный в прилагаемом графике, движение будет полностью прекращено.

Объезд участка возможно осуществить по автомобильной дороге А 212 Псков - Изборск - Граница с Эстонской Республикой и Подосье -Заровенье (Камно), а также по дороге Заровенье – Кусва и автодороге Ферма № 3 – Звенковичи.