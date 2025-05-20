Ремонт более чем 2,5 километра дорог запланировали в Псковском районе

На ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Псковского района готовы выделить 11 155 115 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.
Планируется ремонт автомобильной дороги общего пользования от автодороги Моглино - Ветошка до Алабышево - Боярщина - Паники. Протяженность участка – 0,7 км.
Также выборочно отремонтируют автомобильную дорогу Проницы - Панёво - Сенницы - Дуброво. Протяженность ремонтируемого участка – 1 км;
300 метров дороги Псков - Ваулино - Торошино до деревни Нижние Галковичи также по плану подлежат ремонту.
Подрядчик также отремонтирует дорогу Усадище - Баглицы. Протяженность участка – 0,6 км.
Подрядчика, который будет ремонтировать данные участки дорог, определят 9 июня. Срок исполнения контракта - до 30 декабря текущего года.