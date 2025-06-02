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Монтаж балок пролетного строения завершен на мосту через реку Полонка

На 4-м километре автодороги Порхов – Дно в Псковской области продолжается капитальный ремонт моста через реку Полонка. Работы реализуются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

На сегодняшний день подрядная организация завершила монтаж балок пролетного строения. Ранее провели масштабные работы по установке конструкций длиной по 33 метра. Для выполнения этого этапа строители соорудили специальное инженерное решение – временный рабочий мост, обеспечивший безопасность и точность монтажа.

Новый мост длиной 39,1 метра будет основан на свайном фундаменте и оборудован мостовым полотном из предварительно напряжённых балок. В ближайшее время планируется приступить к устройству гидроизоляции, монтажу мостового полотна, укладке асфальтобетонного покрытия, установке барьерного и перильного ограждения, а также укреплению откосов насыпи.

«Объект социально-значимый: мост обеспечивает бесперебойное движение грузового и пассажирского транспорта. Стоимость проекта составляет порядка 163 млн рублей», - отметили в комитете.

Работы выполняет ООО «Строительная Компания «Балтийский берег» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Завершить строительство планируется в июне 2026 года.