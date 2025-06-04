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«ГорДозор»: Ремонт выездов из Пскова. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 9 июня.

В Пскове на данный момент ведутся масштабные ремонты улиц, ведущих из города: Леона Поземского и Генерала Маргелова. Улицу Леона Поземского обновляют быстрее графика. Как обстоят дела с улицей Генерала Маргелова? Как изменится движение на перекрестке улиц Чудская и Леона Поземского? Как принимаются такие решения?

Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.