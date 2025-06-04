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На трех участках трассы Р-23 «Псков» 10 июня ограничат скорость транспорта

На трех участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения 10 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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На участке 31-55 километров, развязке на 42 и 48 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 9:00 до 17:00. Будет производиться механическая очистка обочин и устранение размывов на откосах.

На участках 99-111 и 158-179 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 9:00 до 17:00. Будет производиться мойка водоотводных лотков механическим способом.