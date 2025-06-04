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Установку освещения начали на участке автомобильной дороги Новгородка - Пушкинские Горы

Устройство освещения началось на участке автомобильной дороги Новгородка - Пушкинские Горы, называемом «Полянским» поворотом, сегодня, 11 июня. Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова/ страница ВКонтакте

«Данное место всегда было небезопасным, связанным со множеством аварий, а в тёмное время суток не освещалось», - отметила она.

Работы выполняются по программе по устройству искусственного наружного освещения автомобильных дорог.