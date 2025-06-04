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Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: Все о железнодорожных переездах

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «На пятой передаче», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ведущий программы Денис Бахтин и эксперт, один из соведущих программы «Гордозор», член комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове Николай Мельков обсуждают состояние железнодорожных переездов в Пскове:



- Какой железнодорожный переезд в Пскове находится в наихудшем состоянии;

- Почему собственник не спешит вкладываться в состояние переездов;

- Почему в Пскове могут закрыть дорогу с переездами на Завокзалье и на улице Николая Васильева.

Трансляция завершена.