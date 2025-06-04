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Движение транспорта перекроют в Пскове 21 июня при проведении велопарада

Движение автотранспорта будет прекращено в Пскове 21 июня при проведении велопарада, следует из постановления администрации Пскова №934 от 9 июня 2025 года.

В связи с проведением в городе Пскове велопарада вводится приостановка движения на время проезда участников мероприятия в период с 13.25 до 14.25 21 июня: