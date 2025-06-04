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Работы на мосту через реку Лазавица в Великих Луках завершат к 1 августа

Работы на мосту через реку Лазавица по проспекту Гагарина в Великих Луках завершат до начала августа. Об этом сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В городе Великие Луки ведётся поэтапная модернизация дорожной инфраструктуры. Уделяется внимание объектам, функционирование которых является стратегически важным для Великих Лук и обеспечения свободного и комфортного передвижения горожан и гостей южной столицы региона. Работа в данном направлении идёт планомерно и последовательно, заявил Николай Козловский.

Один из таких объектов – мост через реку Лазавица по проспекту Гагарина. В настоящее время выполняется реконструкция этого автомобильного моста с пешеходными тротуарами, работы находятся на завершающем этапе.

«Отмечу, что данный проект – технически сложный и затратный по времени и финансам. Срок ввода объекта в эксплуатацию – конец июля 2025 года. Но уже в ближайшее время для удобства горожан по мосту будет запущено рабочее движение. На сегодняшний день завершены основные строительные работы, связанные с реконструкцией самого моста, выполнена установка освещения. Ведётся подготовка к устройству асфальтового покрытия: устанавливается бордюрный камень, выполняется подсыпка щебнем, идёт подготовка к установке тротуарных ограждений. Эти работы планируется завершить на следующей неделе, а до конца июня подрядная организация планирует выполнить укладку асфальта на самом мосту, после чего запланировано открыть рабочее движение», - сказал глава города.

В июле будут выполняться завершающие работы. Это нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, регулировка светофора на перекрёстке проспекта Гагарина и улицы Новоселенинской, установка остановочных комплексов, благоустройство прилегающей территории.

«Все эти работы должны быть выполнены до конца июля и, соответственно, с 1 августа объект будет полностью готов к эксплуатации. Как я уже подчёркивал ранее, объект этот технически сложный, и выполнение его реконструкции включало в себя большой комплекс различных работ, каждый вид которых требовал времени. Для горожан это создавало определённые неудобства, так как мост был полностью закрыт для передвижения, и необходимо было тратить время на объезд. Теперь же работы вышли на финишную прямую. Благодарю горожан за понимание и терпение. В ближайшее время движение по мосту возобновится, и мы получим безопасный и качественный объект, отвечающий современным требованиям», - заключил Николай Козловский.