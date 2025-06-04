Работы на мосту через реку Лазавица в Великих Луках завершат к 1 августа

Работы на мосту через реку Лазавица по проспекту Гагарина в Великих Луках завершат до начала августа. Об этом сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В городе Великие Луки ведётся поэтапная модернизация дорожной инфраструктуры. Уделяется внимание объектам, функционирование которых является стратегически важным для Великих Лук и обеспечения свободного и комфортного передвижения горожан и гостей южной столицы региона. Работа в данном направлении идёт планомерно и последовательно, заявил Николай Козловский.
Один из таких объектов – мост через реку Лазавица по проспекту Гагарина. В настоящее время выполняется реконструкция этого автомобильного моста с пешеходными тротуарами, работы находятся на завершающем этапе.
В июле будут выполняться завершающие работы. Это нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, регулировка светофора на перекрёстке проспекта Гагарина и улицы Новоселенинской, установка остановочных комплексов, благоустройство прилегающей территории.
«Все эти работы должны быть выполнены до конца июля и, соответственно, с 1 августа объект будет полностью готов к эксплуатации. Как я уже подчёркивал ранее, объект этот технически сложный, и выполнение его реконструкции включало в себя большой комплекс различных работ, каждый вид которых требовал времени. Для горожан это создавало определённые неудобства, так как мост был полностью закрыт для передвижения, и необходимо было тратить время на объезд. Теперь же работы вышли на финишную прямую. Благодарю горожан за понимание и терпение. В ближайшее время движение по мосту возобновится, и мы получим безопасный и качественный объект, отвечающий современным требованиям», - заключил Николай Козловский.