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Последствия ДТП будут устранять на трассе Р-23 «Псков» 24 июня

На двух участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения 24 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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На участке 45-47 километров ограничение скорости движения на Санкт-Петербург будет действовать на правой полосе с 9:00 до 12:00. Будет производиться ремонт силовых барьерных ограждений после дорожно-транспортного происшествия.

На участке 111-99-111 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 9:00 до 17:00. Будет производиться мойка силовых барьерных ограждений.