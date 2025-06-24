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Благоустроенный тротуар может появиться на улице Стахановская в Пскове

Обустройство тротуара на улице Стахановская в Пскове обсудили на очередной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 26 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Опасная ситуация для пешеходов сложилась на выезде из междомового проезда на улицу Стахановская между домами №№15 и 17.

На данный момент посетители магазина «Магнит», выходя из него, попадают прямиком на проезжую часть, что противоречит правилам дорожного движения. Также улицу зачастую перегораживает грузовой автомобиль для выгрузки товара.

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Аналогичная обстановка складывается возле магазина «Пятерочка» в доме №17.

Заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко предложил в качестве решения проблемы обустройство тротуара в 2026 году при наличии средств.