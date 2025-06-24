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На двух участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 27 июня

На двух участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения 27 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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На участке 144-111 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 8:00 до 17:00. Будет проводиться устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.

На 41-35 километрах будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00. На участке произведут устранение деформаций асфальтобетонного покрытия, с установкой схемы организации дорожного движения.