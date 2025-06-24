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Дорогу Череха — Назимово в Псковском районе капитально отремонтируют в 2026 году

На капитальный ремонт участка дороги Череха — Назимово в Псковском районе могут выделить 454 352 531 рубль, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

По проекту планируется отремонтировать около шести километров дороги. Также планируется отремонтировать 255 метров тротуара.

Ширина дорожного полотна составляет 10 метров, проезжай части - 6.

В течение 10 дней до начала производства работ нужно будет установить с двух сторон участка производства работ информационные щиты. По окончанию производства работ с двух сторон участка поставят билборды.

Также подрядчик обязан собственными силами, без дополнительной стоимости обеспечить технологическое присоединение всех энергопотребителей объекта к распределительным сетям энергосетевой организации и вести еженедельный фотоотчет о проделанной работе.

Подрядчика планируется определить 17 июля. Работы он обязан будет выполнить до 1 ноября 2026 года.