Дорогу Череха — Назимово в Псковском районе капитально отремонтируют в 2026 году

На капитальный ремонт участка дороги Череха — Назимово в Псковском районе могут выделить 454 352 531 рубль, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.
По проекту планируется отремонтировать около шести километров дороги. Также планируется отремонтировать 255 метров тротуара.
Ширина дорожного полотна составляет 10 метров, проезжай части - 6.
В течение 10 дней до начала производства работ нужно будет установить с двух сторон участка производства работ информационные щиты. По окончанию производства работ с двух сторон участка поставят билборды.
Также подрядчик обязан собственными силами, без дополнительной стоимости обеспечить технологическое присоединение всех энергопотребителей объекта к распределительным сетям энергосетевой организации и вести еженедельный фотоотчет о проделанной работе.
Подрядчика планируется определить 17 июля. Работы он обязан будет выполнить до 1 ноября 2026 года.