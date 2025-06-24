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АвтоМир / Дороги

Регулировщик работает на перекрестке Чудской и Леона Поземского в Пскове

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Регулировщик работает на перекрестке улиц Чудская и Леона Поземского в Пскове, сообщили в группе «Псков. За рулём». Услуги сотрудника Госавтоинспекции понадобились в связи с тем, что светофор на перекрестке временно не работает. Смотрите также Светофор не работает на перекрестке Чудской и Леона Поземского в Пскове