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АвтоМир / Дороги

Регулировщик работает на перекрестке Чудской и Леона Поземского в Пскове

05.07.2025 12:11|ПсковКомментариев: 0

Регулировщик работает на перекрестке улиц Чудская и Леона Поземского в Пскове, сообщили в группе «Псков. За рулём».

Услуги сотрудника Госавтоинспекции понадобились в связи с тем, что светофор на перекрестке временно не работает. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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