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На мосту через псковскую реку Черная 10 и 11 июля временно ограничат движение

Через реку Черная на участке км 54+300 дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье вводится временное ограничение движения транспорта с 10 по 11 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Закрытие данного участка планируется короткими промежутками времени (не более одного часа) для выполнения работ по монтажу балок пролетного строения, отметили в министерстве.

Обновление искусственного сооружения ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Срок завершения работ – сентябрь 2025 года.