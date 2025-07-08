АвтоМир / Дороги

На трёх участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 11 июля

На трёх участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения 11 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 144+145 километров в направлении на Псков, подъезд №1 к Луге оба направления ограничение скорости движения с 08:00 до 17:00, ликвидация размывов;

На участке133-150 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, хим. обработка нежелательной растительности (борщевик);

На участке 111-179 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, скашивание травы на обочинах и откосах мех. способом.