АвтоМир / Дороги

Движение по улице Николая Васильева в Пскове временно перекроют

Движение по улице Николая Васильева будет перекрыто ночью 14 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Временное прекращение движения вводится 14 июля в период с 00:00 до 04:00 на улице Николая Васильева в районе железнодорожного переезда. Ограничение связано с проведением работ по ремонту переезда на участке «269-й км станции Любятово».

«Приносим извинения за доставленные неудобства! Просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - уточнили в администрации.