В Пскове до 22 декабря установят новый пешеходный светофор

В Пскове объявлен электронный аукцион на выполнение работ по устройству и техническому перевооружению светофорных объектов на территории города. Как сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена - 5 млн 202 тысячи 721,33 рубля.
Заданием предусмотрена установка одного нового светофорного объекта, переустройство семи существующих пешеходных светофоров. Также должны быть установлены восемь светофоров типа Т7.
Срок выполнения работ: светофорные объекты типа Т.7 по 1 сентября, остальные работы по 22 декабря.
Новый светофор с вызывным устройством будет установлен на улице Декабриста Пущина. Решение об установке ранее принимала межведомственная рабочая группа по безопасности дорожного движения. При движении с улицы Инженерной в сторону Вокзальной имеется изгиб дороги, что мешает обзору, нерегулируемый пешеходный переход проходит через четыре полосы.
Заданием предусмотрено техническое перевооружение светофорных объектов: