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На мосту через реку Черная в Псковском районе завершен монтаж балок

В Псковском районе на 54-м километре автомобильной дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье ведутся работы по капитальному ремонту моста через реку Черная. На сегодняшний день подрядная организация выполнила монтаж балок пролетного строения, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фотографии: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Капитальный ремонт моста через реку Черная стартовал еще в прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», теперь он продолжается в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В ближайшее время подрядчик приступит к выполнению работ по устройству гидроизоляции, мостового полотна, асфальтобетонного покрытия и установке барьерного и перильного ограждения. Затем он выполнит укрепление откосов насыпи, а также для обеспечения безопасности пешеходов будет устроен тротуар.

Ранее на объекте строители провели работы по устройству временной объездной дороги, демонтировали существующий мостовой переход и провели работы по устройству опор. Новый мост протяженностью 34,5 п. м. будет иметь свайное основание, мостовое полотно из предварительно напряженных балок. На эти цели из федерального бюджета выделено порядка 185 миллиона рублей.

Работы выполняет подрядная организация АО «АБЗ-Дорстрой» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Срок завершения работ по контракту – сентябрь 2025 года.